İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi!

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

4 OCAK İSTANBUL SU KESİNTİSİ

Güncel İstanbul su kesintileri için İ STANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.