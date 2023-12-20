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İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık İstanbul su kesintisi listesi!

20 Aralık 2023 17:23 Güncelleme: 17:26 Abone Ol

İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul'un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İşte İSKİ su kesintisi listesi!