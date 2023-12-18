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İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık İstanbul su kesintisi listesi!

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İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul'un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İşte İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

18 ARALIK İSTANBUL SU KESİNTİSİ

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık İstanbul su kesintisi listesi!

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