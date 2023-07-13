İSKİ İstanbul su kesintisi: 13 Temmuz İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Temmuz Fatih, Kartal, Sultangazi, Silivri sular kaçta gelecek?

İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İşte İSKİ 13 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 13 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...
Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Arıza Kesinti
İlçe
:
FATİH
Etkilenen Mahalleler
:
SULTAN AHMET MAH
Açıklama
:
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
:
2023-07-13 10:27:41.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
SULTANGAZİ
Etkilenen Mahalleler
:
GAZİ MAH
Açıklama
:
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
:
2023-07-13 09:19:46.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2023 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
SİLİVRİ
Etkilenen Mahalleler
:
ÇANTA BALABAN MAH
Açıklama
:
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
:
2023-07-13 09:17:31.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
KARTAL
Etkilenen Mahalleler
:
CUMHURİYET MAH
Açıklama
:
İBB TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
:
2023-07-13 08:42:12.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2023 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
KARTAL
Etkilenen Mahalleler
:
ORHANTEPE MAH,KORDONBOYU MAH
Açıklama
:
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
:
2023-07-13 09:39:23.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.