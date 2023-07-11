İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi!

İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İşte İSKİ 12 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...