İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Temmuz Beykoz, Kadıköy, Sultanbeyli, Silivri su kesintisi listesi!

İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İşte İSKİ 11 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri? Beykoz, Kadıköy, Sultanbeyli, Silivri su kesintisi!

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Temmuz Beykoz, Kadıköy, Sultanbeyli, Silivri su kesintisi listesi...

11 TEMMUZ İSTANBUL SU KESİNTİSİ

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYKOZ SU KESİNTİSİ

Arıza Kesinti İlçe : BEYKOZ Etkilenen Mahalleler : TOKATKÖY MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2023-07-11 09:21:15.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.7.2023 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

KADIKÖY SU KESİNTİSİ

Arıza Kesinti İlçe : KADIKÖY Etkilenen Mahalleler : SAHRAYICEDİT MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2023-07-11 10:01:15.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.7.2023 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SULTANBEYLİ SU KESİNTİSİ

Arıza Kesinti İlçe : SULTANBEYLİ Etkilenen Mahalleler : HASANPAŞA MAH,MEHMET AKİF MAH,ORHANGAZİ MAH,HAMİDİYE MAH,ABDURRAHMANGAZİ MAH,AKŞEMSETTİN MAH,FATİH MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2023-07-11 09:58:01.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.07.2023 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ SU KESİNTİSİ