İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Kasım İstanbul su kesintisi listesi!

İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Kasım Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri.

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Kasım Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ 1 Kasım Salı İstanbul su kesintisi saatleri neler? İşte detaylar haberimizde...

1 KASIM İSTANBUL SU KESİNTİSİ

İlçe : B.ÇEKMECE

Etkilenen Mahalleler : GÜZELCE MAH,BAHÇELİEVLER MAH

Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi : 2022-11-01 09:24:16.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : SULTANGAZİ

Etkilenen Mahalleler : ZÜBEYDE HANIM MAH,GAZİ MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2022-11-01 09:56:54.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

KADIKÖY

İlçe : KADIKÖY

Etkilenen Mahalleler : FİKİRTEPE MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2022-11-01 10:10:49.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : PENDİK

Etkilenen Mahalleler : AHMET YESEVİ MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2022-11-01 10:07:46.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : TUZLA

Etkilenen Mahalleler : AYDINLI MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2022-11-01 09:48:20.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : ÜMRANİYE

Etkilenen Mahalleler : ŞERİFALİ MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2022-11-01 09:12:40.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.