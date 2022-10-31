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İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 31 Ekim İstanbul su kesintisi listesi!

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İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 31 Ekim İstanbul su kesintisi listesi!

İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 31 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 31 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

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İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 31 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 31 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

31 EKİM İSTANBUL SU KESİNTİSİ

İlçe : K.ÇEKMECE

Etkilenen Mahalleler : SULTAN MURAT MAH,YEŞİLOVA MAH,KEMALPASA MAH,BEŞYOL MAH,GÜLTEPE MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2022-10-31 12:56:14.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : MALTEPE

Etkilenen Mahalleler : ALTINTEPE MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2022-10-31 13:46:00.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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