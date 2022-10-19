İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Ekim İstanbul su kesintisi listesi!

İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 19 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Ekim Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 19 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

19 EKİM İSTANBUL SU KESİNTİSİ

İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Bebek Mah,Arnavutköy Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.10.2022 14:39

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Mecidiye Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 19.10.2022 14:42

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.10.2022 12:31

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Pendik

Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Şeyhli Mah,Kurtköy Mah,Ramazanoğlu Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.10.2022 13:45

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler : Veysel Karani Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 19.10.2022 13:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah,Mimar Sinan Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.10.2022 13:39

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah

Arıza Sebebi : İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.10.2022 14:13

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Şerifali Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.10.2022 11:06

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar