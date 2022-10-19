İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Ekim İstanbul su kesintisi listesi!
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İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 19 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Ekim Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 19 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...
19 EKİM İSTANBUL SU KESİNTİSİ
İlçe : Beşiktaş
- Etkilenen Mahalleler : Bebek Mah,Arnavutköy Mah
- Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
- Başlama Tarihi : 19.10.2022 14:39
- Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beşiktaş
- Etkilenen Mahalleler : Mecidiye Mah
- Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü
- Başlama Tarihi : 19.10.2022 14:42
- Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
- Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
- Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
- Başlama Tarihi : 19.10.2022 12:31
- Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
- Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Şeyhli Mah,Kurtköy Mah,Ramazanoğlu Mah
- Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
- Başlama Tarihi : 19.10.2022 13:45
- Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sancaktepe
- Etkilenen Mahalleler : Veysel Karani Mah
- Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
- Başlama Tarihi : 19.10.2022 13:48
- Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
- Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah,Mimar Sinan Mah
- Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
- Başlama Tarihi : 19.10.2022 13:39
- Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
- Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah
- Arıza Sebebi : İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
- Başlama Tarihi : 19.10.2022 14:13
- Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
- Etkilenen Mahalleler : Şerifali Mah
- Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
- Başlama Tarihi : 19.10.2022 11:06
- Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
- Etkilenen Mahalleler : Barbaros Mah
- Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
- Başlama Tarihi : 19.10.2022 13:02
- Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.