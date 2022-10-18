İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Ekim İstanbul su kesintisi listesi!
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İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Ekim Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Ekim Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...
18 EKİM İSTANBUL SU KESİNTİSİ
İlçe : Arnavutköy
- Etkilenen Mahalleler : Anadolu Mah
- Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
- Başlama Tarihi : 18.10.2022 09:29
- Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
- Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah
- Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
- Başlama Tarihi : 18.10.2022 09:42
- Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
- Etkilenen Mahalleler : Mesihpaşa Mah
- Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
- Başlama Tarihi : 18.10.2022 09:38
- Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
- Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah
- Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
- Başlama Tarihi : 18.10.2022 09:24
- Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.