İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Ekim İstanbul su kesintisi listesi!

İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

17 EKİM İSTANBUL SU KESİNTİSİ

İlçe : Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.10.2022 09:28

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.10.2022 10:54

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Halıcıoğlu Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.10.2022 10:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Yavuz Sultan Selim Mah,Balat Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi : 17.10.2022 09:54

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.10.2022 11:58

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Zühtüpaşa Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.10.2022 10:49

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Sarıyer Merkez Mah,Büyükdere Mah

Arıza Sebebi : Enerjı Kesıntısı

Başlama Tarihi : 17.10.2022 10:31

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar