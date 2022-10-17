İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Ekim İstanbul su kesintisi listesi!
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İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...
17 EKİM İSTANBUL SU KESİNTİSİ
İlçe : Ataşehir
- Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
- Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
- Başlama Tarihi : 17.10.2022 09:28
- Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
- Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah
- Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
- Başlama Tarihi : 17.10.2022 10:54
- Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
- Etkilenen Mahalleler : Halıcıoğlu Mah
- Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
- Başlama Tarihi : 17.10.2022 10:56
- Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
- Etkilenen Mahalleler : Yavuz Sultan Selim Mah,Balat Mah
- Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
- Başlama Tarihi : 17.10.2022 09:54
- Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : G.O.Paşa
- Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle Mah
- Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
- Başlama Tarihi : 17.10.2022 11:58
- Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
- Etkilenen Mahalleler : Zühtüpaşa Mah
- Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
- Başlama Tarihi : 17.10.2022 10:49
- Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
- Etkilenen Mahalleler : Sarıyer Merkez Mah,Büyükdere Mah
- Arıza Sebebi : Enerjı Kesıntısı
- Başlama Tarihi : 17.10.2022 10:31
- Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
- Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah
- Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
- Başlama Tarihi : 17.10.2022 10:22
- Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.