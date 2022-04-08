İSKİ İstanbul su kesintisi: GÜNCEL KESİNTİLER! 8 Nisan 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi...

8 Nisan su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 8 Nisan Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Nisan Cuma İstanbul su kesintisi saatleri...

8 NİSAN İSTANBUL SU KESİNTİSİ

Arıza Kesinti

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Ulus Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.04.2022 10:06

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.4.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.04.2022 09:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Tuzla

Etkilenen Mahalleler : Akfırat Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.04.2022 09:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Ferhatpaşa Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 08.04.2022 09:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler : Kirazlıdere Mah,Soğukpınar Mah,Aydınlar Mah,Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.04.2022 08:09

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Tepeüstü Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.04.2022 10:04

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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