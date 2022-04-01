İSKİ İstanbul su kesintisi: GÜNCEL KESİNTİLER! 1 Nisan 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi...

1 Nisansu kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 1 NisanPerşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 NisanPerşembe İstanbul su kesintisi saatleri...

1 NİSAN İSTANBUL SU KESİNTİSİ

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Yeni Çamlıca Mah,Mimar Sinan Mah,İçerenköy Mah,İnönü Mah,Örnek Mah,Mevlana Mah,Ferhatpaşa Mah,Esatpaşa Mah,Atatürk Mah,Küçükbakkalköy Mah,Kayışdağı Mah,Fetih Mah Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi Açıklama : Ferhatpaşa Terfinde Elektrik Enerjisi Problemi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 01.04.2022 11:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Tahtakale Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.04.2022 09:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Celaliye Ve Güzelce Depo Arasında 400 Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 01.04.2022 11:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Yavuzselim Mah,Sancaktepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.04.2022 10:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.04.2022 09:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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