İSKİ İstanbul su kesintisi: GÜNCEL KESİNTİLER! 1 Nisan 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi... - Haberler

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İSKİ İstanbul su kesintisi: GÜNCEL KESİNTİLER! 1 Nisan 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi...

Haberler.com - Gündem
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İSKİ İstanbul su kesintisi: GÜNCEL KESİNTİLER! 1 Nisan 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi...

İSKİ Su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Nisan Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 1 Nisan su kesintisi! İşte İSKİ 22 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

1 Nisansu kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 1 NisanPerşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 NisanPerşembe İstanbul su kesintisi saatleri...

1 NİSAN İSTANBUL SU KESİNTİSİ

Arıza Kesinti
İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:Yenişehir Mah,Yeni Çamlıca Mah,Mimar Sinan Mah,İçerenköy Mah,İnönü Mah,Örnek Mah,Mevlana Mah,Ferhatpaşa Mah,Esatpaşa Mah,Atatürk Mah,Küçükbakkalköy Mah,Kayışdağı Mah,Fetih Mah
Arıza Sebebi:Elektrik Enerjisi Problemi
Açıklama:Ferhatpaşa Terfinde Elektrik Enerjisi Problemi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:01.04.2022 11:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Avcılar
Etkilenen Mahalleler:Tahtakale Mah
Arıza Sebebi:300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.04.2022 09:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Kamiloba Mah
Arıza Sebebi:400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Celaliye Ve Güzelce Depo Arasında 400 Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:01.04.2022 11:27
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Yavuzselim Mah,Sancaktepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.04.2022 10:18
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Şahintepe Mah
Arıza Sebebi:300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.04.2022 09:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Topçular Mah,Rami Cuma Mah,Düğmeciler Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.04.2022 11:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

TÜM KESİNTİLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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