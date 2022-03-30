İSKİ İstanbul su kesintisi: (GÜNCEL) 30 Mart 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi... - Haberler

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İSKİ İstanbul su kesintisi: (GÜNCEL) 30 Mart 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi...

Haberler.com - Gündem
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İSKİ İstanbul su kesintisi: (GÜNCEL) 30 Mart 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi...

İSKİ Su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 30 Mart Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 30 Mart su kesintisi! İşte İSKİ 22 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...

30 Mart su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 30 Mart Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 30 Mart Çarşamba İstanbul su kesintisi saatleri...

30 MART İSTANBUL SU KESİNTİSİ

Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Merdivenköy Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi:30.03.2022 09:58
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler:Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi:30.03.2022 09:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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