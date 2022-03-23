İSKİ İstanbul su kesintisi: (GÜNCEL) 23 Mart 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi...

İSTANBUL (Haberler.com) - 23 Mart su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 23 Mart Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 23 Mart Çarşamba İstanbul su kesintisi saatleri...

23 MART İSTANBUL SU KESİNTİSİ

Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah,Ferhatpaşa Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 22.03.2022 18:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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