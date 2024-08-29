Üye Girişi
Haberler

İSKİ İstanbul su kesintisi! Gaziosmanpaşa, Fatih, Küçükçekmece su kesintisi listesi! 29-30 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSKİ Gaziosmanpaşa, Fatih, Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 30 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 30 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 30 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 30 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri!

30 AĞUSTOS İSTANBUL SU KESİNTİSİ

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İSKİ İstanbul su kesintisi! Gaziosmanpaşa, Fatih, Küçükçekmece su kesintisi listesi! 29-30 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Gaziosmanpaşa Küçükçekmece İstanbul İstanbul Üsküdar Sarıyer Maltepe Kadıköy Esenler Beyoğlu Tuzla İSKİ İSKİ İstanbul Gündem Gündem Yaşam Haberler

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi

Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi

 Özgür Özel'den 'Hapis' sorusuna çok sert cevap: Önce cesedimi çiğnemeniz lazım

Özgür Özel'den "Hapis" sorusuna çok sert cevap: Önce cesedimi çiğnemeniz lazım
3 torunu katledilen dede konuştu! Cani baba, çocukları 'Özledim' diyerek İzmir'e çağırmış

3 torunu katledilen dede konuştu! Cani baba, çocukları "Özledim" diyerek İzmir'e çağırmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Young Boys hangi gruba düştü, Lille hangi gruba düştü (Şampiyonlar Ligi 2024-25) Muğla 30 Ağustos konserleri! Muğla Manga, Zakkum, Adamlar, Bilal Sonses, Oğuz Aksaç, konserleri ne zaman, nerede yapılacak? 30 Ağustos'ta ne oldu? 30 Ağustos ne bayramıdır? 29-30 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 29-30 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Şampiyonlar Ligi kura çekimi UEFA TV canlı izle! (CANLI YAYIN) 30 Ağustos AVM'ler açık mı? 30 Ağustos Cuma AVM'ler saat kaçta açılacak? İSKİ İstanbul su kesintisi! Gaziosmanpaşa, Fatih, Küçükçekmece su kesintisi listesi! 29-30 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Bayraklı, Ödemiş, Tire 29-30 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! Karatay, Ereğli, Çumra 29-30 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! Yüreğir, Seyhan, Çukurova 29-30 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title