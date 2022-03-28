İSKİ İstanbul su kesintisi: 28 Mart 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

28 Mart su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 28 Mart Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 28 Mart Pazartesi İstanbul su kesintisi saatleri...

28 MART İSTANBUL SU KESİNTİSİ

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Arnavutköy Merkez Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi : 28.03.2022 09:20

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.03.2022 13:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Avcılar

Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Denizköşkler Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi : 28.03.2022 10:41

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Bağlar Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.03.2022 16:10

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Zerzevatçı Mah,Örnekköy Mah,Polonezköy Mah,Elmalı Mah,Mahmutşevketpaşa Mah

Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Beykoz Zerzavatçı Köyü 400 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 28.03.2022 10:34

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Rami Yeni Mah,Rami Cuma Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.03.2022 13:11

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Güngören

Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Gençosman Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.03.2022 08:33

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.03.2022 15:44

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.03.2022 15:21

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Çanta Balaban Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.03.2022 15:33

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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