İSKİ İstanbul su kesintisi: 28 Mart 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
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İSKİ Su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 28 Mart Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 28 Mart su kesintisi! İşte İSKİ 28 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...
28 Mart su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 28 Mart Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 28 Mart Pazartesi İstanbul su kesintisi saatleri...
28 MART İSTANBUL SU KESİNTİSİ
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Arnavutköy Merkez Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 28.03.2022 09:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.03.2022 13:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Denizköşkler Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 28.03.2022 10:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Bağlar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.03.2022 16:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Zerzevatçı Mah,Örnekköy Mah,Polonezköy Mah,Elmalı Mah,Mahmutşevketpaşa Mah
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Beykoz Zerzavatçı Köyü 400 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 28.03.2022 10:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Rami Yeni Mah,Rami Cuma Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.03.2022 13:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Gençosman Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.03.2022 08:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.03.2022 15:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.03.2022 15:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Çanta Balaban Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.03.2022 15:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.