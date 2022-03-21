İSKİ İstanbul su kesintisi: 21 Mart 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İSTANBUL (Haberler.com) - 21 Mart su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Mart Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Mart Pazartesi İstanbul su kesintisi saatleri...

21 MART İSTANBUL SU KESİNTİSİ

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Dikilitaş Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.03.2022 08:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Fikirtepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.03.2022 09:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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