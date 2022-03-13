İSKİ İstanbul su kesintisi: 13 Mart 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
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İSKİ Su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Mart Pazar günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 13 Mart su kesintisi! İşte İSKİ 13 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...
13 Mart su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 13 Mart Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 13 Mart Pazar İstanbul su kesintisi saatleri...
12 MART İSTANBUL SU KESİNTİSİ
Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır!
Son arıza kayıtları şu şekildedir:
İlçe : Fatih Su Kesintisi
Etkilenen Mahalleler : Yedikule Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.03.2022 10:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Gaziosmanpaşa Su Kesintisi
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Bağlarbaşı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.03.2022 09:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.