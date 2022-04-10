İSKİ İstanbul su kesintisi: 10 Nisan 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İSTANBUL (Haberler.com) - 10Nisan su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 10Nisan Pazar günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Nisan Pazar İstanbul su kesintisi saatleri...

10 NİSAN İSTANBUL SU KESİNTİSİ

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Yavuztürk Mah,Ferah Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.04.2022 13:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.4.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haberler.com - Gündem