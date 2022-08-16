İSKİ İstanbul ŞİŞLİ su kesintisi: 16 Ağustos 2022 Salı Şişli sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 16 Ağustos 2022 Salı günü İstanbul'da Şişli ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Şişli ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 16 Ağustos 2022 Şişli su kesintisi listesi…

İstanbul Şişli sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 16 Ağustos 2022 Salı tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 16 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul'un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

16 AĞUSTOS 2022 SALI ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

ŞİŞLİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin yayınladığı duyuruya göre, 16 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul’un su kesintisi yaşayacağı ilçeler ve mahalleler listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Şişli Merkez Mah İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 16.08.2022 07:20 16.8.2022 10:00

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