İSKİ İstanbul SİLİVRİ su kesintisi: 13 Nisan 2022 Çarşamba Silivri sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
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İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 13 Nisan 2022 Çarşamba günü İstanbul'da Silivri ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Silivri ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 13 Nisan 2022 Silivri su kesintisi listesi…
İstanbul Silivri sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 13 Nisan 2022 Çarşamba tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 13 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...
13 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA SİLİVRİ SU KESİNTİSİ
İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.
SİLİVRİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 13 Nisan 2022 Çarşamba sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Silivri ilçesinde 13 Nisan 2022 Çarşamba tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle/ Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Silivri
|Çanta Balaban Mah
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|13.04.2022 14:25
|13.4.2022 16:00
|İstanbul
|Silivri
|Danamandıra Mah
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|13.04.2022 12:57
|13.4.2022 14:30
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