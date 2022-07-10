İSKİ İstanbul SİLİVRİ su kesintisi: 10 Temmuz 2022 Pazar Silivri sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
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İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 10 Temmuz 2022 Pazar günü İstanbul'da Silivri ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Silivri ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 10 Temmuz 2022 Silivri su kesintisi listesi…
İstanbul Silivri sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 10 Temmuz 2022 Pazar tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 10 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul'un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...
10 TEMMUZ 2022 PAZAR SİLİVRİ SU KESİNTİSİ
İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.
SİLİVRİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İSKİ’nin yayınladığı duyuruya göre, 10 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul’un su kesintisi yaşayacağı ilçeler ve mahalleler listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle / Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Silivri
|Beyciler Mah
|Enerjı Kesıntısı
|08.07.2022 19:28
|10.7.2022 1:00
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