İSKİ İstanbul ŞİLE su kesintisi: 14 Nisan 2022 Perşembe Şile sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSKİ İstanbul ŞİLE su kesintisi: 14 Nisan 2022 Perşembe Şile sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
İSKİ İstanbul ŞİLE su kesintisi: 14 Nisan 2022 Perşembe Şile sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 14 Nisan 2022 Perşembe günü İstanbul'da Şile ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Şile ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 14 Nisan 2022 Şile su kesintisi listesi…

İstanbul Şile sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 14 Nisan 2022 Perşembe tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 14 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

14 NİSAN 2022 PERŞEMBE ŞİLE SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

ŞİLE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14 Nisan 2022 gününe ait elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Bölgenizde yaşanan elektrik kesintisi veya arızası için yetkililerle görüşebilirsiniz.

İlİlçeMahalle/ SokakArıza SebebiBaşlamaBitiş
İstanbulBeyoğluÖmer Avni Mah,Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Gümüşsuyu Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası14.04.2022 14:0514.4.2022 17:00
İstanbulÜsküdarValide-İ Atik Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası14.04.2022 13:4814.4.2022 14:30
İstanbulKağıthaneNurtepe Mah,Merkez Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası14.04.2022 12:4614.4.2022 17:00
İstanbulFatihBeyazıt Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası14.04.2022 11:2114.4.2022 13:30
İstanbulÇekmeköyKoçullu Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası14.04.2022 10:2314.4.2022 13:00
İstanbulSultangaziUğur Mumcu Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası14.04.2022 10:1514.4.2022 13:00
İstanbulEyüpSilahtarağa Mah,Sakarya Mah,Merkez Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası14.04.2022 10:1414.4.2022 13:00
İstanbulSultangaziSultançiftliği Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası14.04.2022 09:5614.4.2022 12:30
İstanbulÇatalcaYalıköy MahŞebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi14.04.2022 09:1314.4.2022 18:00
İstanbulBeşiktaşNisbetiye Mah,Levent Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası14.04.2022 09:1614.4.2022 13:00
İstanbulArnavutköyYunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal MahŞebeke Hattı Branşman Bağlantısı14.04.2022 08:4414.4.2022 15:00
İstanbulFatihŞehremini Mah,Mevlanakapı MahŞebeke Hattı Deplase Çalışması14.04.2022 08:2014.4.2022 14:00
İstanbulAtaşehirKüçükbakkalköy Mah150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası14.04.2022 08:1214.4.2022 14:00

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.
Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Haberler.com - Gündem

Su Kesintisi, Gündem, Yaşam, Haberler

title