İSKİ İstanbul ŞİLE su kesintisi: 13 Nisan 2022 Çarşamba Şile sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - Haberler

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İSKİ İstanbul ŞİLE su kesintisi: 13 Nisan 2022 Çarşamba Şile sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

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İSKİ İstanbul ŞİLE su kesintisi: 13 Nisan 2022 Çarşamba Şile sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 13 Nisan 2022 Çarşamba günü İstanbul'da Şile ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Şile ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 13 Nisan 2022 Şile su kesintisi listesi…

İstanbul Şile sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 13 Nisan 2022 Çarşamba tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 13 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

13 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA ŞİLE SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

ŞİLE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Nisan 2022 gününe ait elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Bölgenizde yaşanan elektrik kesintisi veya arızası için yetkililerle görüşebilirsiniz.

İlİlçeMahalle/ SokakArıza SebebiBaşlamaBitiş
İstanbulSilivriÇanta Balaban Mah150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası13.04.2022 14:2513.4.2022 16:00
İstanbulEsenyurtİstiklal Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası13.04.2022 12:5913.4.2022 16:00
İstanbulBeykozİshaklı Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası13.04.2022 14:1113.4.2022 18:00
İstanbulBağcılarDemirkapı Mah200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası13.04.2022 13:3113.4.2022 18:00
İstanbulAtaşehirKüçükbakkalköy Mah150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası13.04.2022 09:3013.4.2022 18:00
İstanbulEyüpKaradolap Mah,Alibeyköy Mah,Çırçır Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası13.04.2022 08:2913.4.2022 15:00
İstanbulEsenyurtİstiklal Mah,Şehitler Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Atatürk Mah,Hürriyet Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası13.04.2022 12:5913.4.2022 15:00
İstanbulSilivriDanamandıra Mah150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası13.04.2022 12:5713.4.2022 14:30
İstanbulBeyoğluKamer Hatun Mah,Hüseyinağa Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası13.04.2022 12:5013.4.2022 15:00
İstanbulKağıthaneTelsizler Mah,Ortabayır Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası13.04.2022 12:1813.4.2022 16:00
İstanbulEyüpÇırçır Mah,Karadolap Mah,Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah,Güzeltepe Mah,Emniyettepe MahKağıthane-Alibeyköy 400Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.13.04.2022 12:1513.4.2022 20:00
İstanbulEyüpKaradolap Mah,Alibeyköy Mah,Çırçır Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası13.04.2022 08:2913.4.2022 13:00
İstanbulÜmraniyeCemil Meriç MahŞebeke Hattı Vana Arızası13.04.2022 12:0413.4.2022 15:00
İstanbulÇatalcaNakkaş Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası13.04.2022 12:0113.4.2022 15:00
İstanbulBeykozRüzgarlıbahçe Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası13.04.2022 10:5713.4.2022 13:00
İstanbulKadıköyMerdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası13.04.2022 10:4513.4.2022 15:00
İstanbulBaşakşehirİkitelli Osb100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası13.04.2022 10:3413.4.2022 13:00
İstanbulBüyükçekmeceGüzelce Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası13.04.2022 10:0013.4.2022 12:00
İstanbulKartalYunus Mah,Topselvi Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası13.04.2022 09:3813.4.2022 12:00
İstanbulTuzlaAydınlı Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası13.04.2022 09:2913.4.2022 16:30
İstanbulAtaşehirKüçükbakkalköy Mah150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası13.04.2022 09:3013.4.2022 14:00
İstanbulEyüpÇırçır Mah,Alibeyköy Mah,Karadolap Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası13.04.2022 08:2913.4.2022 12:00
İstanbulEyüpTopçular Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası13.04.2022 08:1913.4.2022 10:00
İstanbulEyüpGüzeltepe Mah,Karadolap Mah,Çırçır Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah,Emniyettepe MahKağıthane Alibeyköy 400 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.12.04.2022 20:2813.4.2022 3:00

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