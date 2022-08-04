İSKİ İstanbul SARIYER su kesintisi: 4 Ağustos 2022 Perşembe Sarıyer sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Sarıyer sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 4 Ağustos 2022 Perşembe tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 4 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul'un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

4 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE SARIYER SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

SARIYER SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin yayınladığı duyuruya göre, 4 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul’un su kesintisi yaşayacağı ilçeler ve mahalleler listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Sarıyer Çamlıtepe Mah İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 04.08.2022 06:38 4.8.2022 12:00

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