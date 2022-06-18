İSKİ İstanbul PENDİK su kesintisi: 18 Haziran 2022 Cumartesi Pendik sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Pendik sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 18 Haziran 2022 Cumartesi tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 18 Haziran 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul'un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

18 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ PENDİK SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

PENDİK SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin yayınladığı duyuruya göre, 18 Haziran 2022 tarihinde İstanbul’un su kesintisi yaşayacağı ilçeler ve mahalleler listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Pendik Velibaba Mah,Yayalar Mah,Orta Mah,Dumlupınar Mah,Güllü Bağlar Mah Dolayoba 2 Terfi' Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletmedışı Kalmıştır. 18.06.2022 06:48 18.6.2022 11:00

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem