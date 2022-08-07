İSKİ İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE su kesintisi: 7 Ağustos 2022 Pazar Küçükçekmece sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 7 Ağustos 2022 Pazar günü İstanbul'da Küçükçekmece ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Küçükçekmece ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 7 Ağustos 2022 Küçükçekmece su kesintisi listesi…
İstanbul Küçükçekmece sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 7 Ağustos 2022 Pazar tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 7 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul'un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...
7 AĞUSTOS 2022 PAZAR KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ
İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.
KÜÇÜKÇEKMECE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İSKİ’nin yayınladığı duyuruya göre, 7 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul’un su kesintisi yaşayacağı ilçeler ve mahalleler listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle / Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Küçükçekmece
|Atakent Mah
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması
|06.08.2022 17:27
|7.8.2022 10:00
|İstanbul
|Küçükçekmece
|Atakent Mah
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması
|06.08.2022 17:27
|07.08.2022 00:00
|İstanbul
|Küçükçekmece
|Atakent Mah
|İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
|06.08.2022 17:27
|7.8.2022 8:00
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