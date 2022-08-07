İSKİ İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE su kesintisi: 7 Ağustos 2022 Pazar Küçükçekmece sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Küçükçekmece sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 7 Ağustos 2022 Pazar tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 7 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul'un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

7 AĞUSTOS 2022 PAZAR KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

KÜÇÜKÇEKMECE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin yayınladığı duyuruya göre, 7 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul’un su kesintisi yaşayacağı ilçeler ve mahalleler listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Küçükçekmece Atakent Mah İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması 06.08.2022 17:27 7.8.2022 10:00 İstanbul Küçükçekmece Atakent Mah İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması 06.08.2022 17:27 07.08.2022 00:00 İstanbul Küçükçekmece Atakent Mah İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları 06.08.2022 17:27 7.8.2022 8:00

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