İSKİ İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE su kesintisi: 16 Nisan 2022 Cumartesi Küçükçekmece sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Küçükçekmece sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 16 Nisan 2022 Cumartesi tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 16 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

16 NİSAN 2022 CUMARTESİ KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

KÜÇÜKÇEKMECE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Nisan 2022 gününe ait elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Bölgenizde yaşanan elektrik kesintisi veya arızası için yetkililerle görüşebilirsiniz.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Üsküdar Bahçelievler Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 16.04.2022 14:18 16.4.2022 16:00 İstanbul Kartal Soğanlık Yeni Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 16.04.2022 12:57 16.4.2022 15:00 İstanbul Başakşehir Şamlar Mah,Kayabaşı Mah Bedaş Kaynaklı Enerjı Arızası Nedenı Ile Tesıs Işletme Dışı Kalmıştır. 16.04.2022 12:16 16.4.2022 14:00 İstanbul Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mah Bedaş Kaynaklı Enerjı Arızası Nedenı Ile Tesıs Işletme Dışı Kalmıştır. 16.04.2022 12:16 16.4.2022 14:00 İstanbul Fatih Derviş Ali Mah,Balat Mah 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 16.04.2022 11:21 16.4.2022 13:30 İstanbul Şişli Kuştepe Mah,Mecidiyeköy Mah,Halaskargazi Mah,Halide Edip Adıvar Mah,İnönü Mah,İzzet Paşa Mah,Merkez Mah,Meşrutiyet Mah,Cumhuriyet Mah,Duatepe Mah,19 Mayıs Mah,Bozkurt Mah,Fulya Mah,Gülbahar Mah,Ergenekon Mah,Feriköy Mah Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Onarım Çalışmalarından Dolayı Tesıs Işletme Dışı Kalmıştır. 16.04.2022 09:02 16.4.2022 12:00 İstanbul Kağıthane Ortabayır Mah,Nurtepe Mah,Merkez Mah,Şirintepe Mah,Sultan Selim Mah,Seyrantepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Gürsel Mah,Gültepe Mah,Emniyet Evleri Mah,Hürriyet Mah,Harmantepe Mah,Hamidiye Mah Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Onarım Çalışmalarından Dolayı Tesıs Işletme Dışı Kalmıştır. 16.04.2022 09:02 16.4.2022 12:00 İstanbul Eyüp Mimar Sinan Mah,Mithatpaşa Mah,Güzeltepe Mah,Alibeyköy Mah,Göktürk Merkez Mah Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Onarım Çalışmalarından Dolayı Tesıs Işletme Dışı Kalmıştır. 16.04.2022 09:02 16.4.2022 12:00 İstanbul Beşiktaş Vişnezade Mah,Muradiye Mah Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Onarım Çalışmalarından Dolayı Tesıs Işletme Dışı Kalmıştır. 16.04.2022 09:02 16.4.2022 12:00 İstanbul Beyoğlu Kocatepe Mah,Kulaksız Mah,Kececi Piri Mah,Kılıçali Paşa Mah,Piripaşa Mah,Örnektepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Sütlüce Mah,Çukur Mah,Katipmustafa Çelebi Mah,Cihangir Mah,Fetihtepe Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Gümüşsuyu Mah,Hüseyinağa Mah,Kaptanpaşa Mah,Hacıahmet Mah,Halıcıoğlu Mah Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Onarım Çalışmalarından Dolayı Tesıs Işletme Dışı Kalmıştır. 16.04.2022 09:02 16.4.2022 12:00 İstanbul Üsküdar Valide-İ Atik Mah,Mimar Sinan Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 16.04.2022 08:37 16.4.2022 11:00 İstanbul Başakşehir Başak Mah Basınç Düşüklüğü 16.04.2022 03:01 16.4.2022 8:00 İstanbul Başakşehir Başak Mah Basınç Düşüklüğü 16.04.2022 03:01 16.4.2022 9:00 İstanbul Başakşehir Başak Mah Basınç Düşüklüğü 16.04.2022 03:01 16.4.2022 5:00

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