İSKİ İstanbul KARTAL su kesintisi: 14 Nisan 2022 Perşembe Kartal sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
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İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 14 Nisan 2022 Perşembe günü İstanbul'da Kartal ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Kartal ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 14 Nisan 2022 Kartal su kesintisi listesi…
İstanbul Kartal sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 14 Nisan 2022 Perşembe tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 14 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...
14 NİSAN 2022 PERŞEMBE KARTAL SU KESİNTİSİ
İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.
KARTAL SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14 Nisan 2022 gününe ait elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Bölgenizde yaşanan elektrik kesintisi veya arızası için yetkililerle görüşebilirsiniz.
|İl
|İlçe
|Mahalle/ Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Beyoğlu
|Ömer Avni Mah,Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Gümüşsuyu Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|14.04.2022 14:05
|14.4.2022 17:00
|İstanbul
|Üsküdar
|Valide-İ Atik Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|14.04.2022 13:48
|14.4.2022 14:30
|İstanbul
|Kağıthane
|Nurtepe Mah,Merkez Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|14.04.2022 12:46
|14.4.2022 17:00
|İstanbul
|Fatih
|Beyazıt Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|14.04.2022 11:21
|14.4.2022 13:30
|İstanbul
|Çekmeköy
|Koçullu Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|14.04.2022 10:23
|14.4.2022 13:00
|İstanbul
|Sultangazi
|Uğur Mumcu Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|14.04.2022 10:15
|14.4.2022 13:00
|İstanbul
|Eyüp
|Silahtarağa Mah,Sakarya Mah,Merkez Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|14.04.2022 10:14
|14.4.2022 13:00
|İstanbul
|Sultangazi
|Sultançiftliği Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|14.04.2022 09:56
|14.4.2022 12:30
|İstanbul
|Çatalca
|Yalıköy Mah
|Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
|14.04.2022 09:13
|14.4.2022 18:00
|İstanbul
|Beşiktaş
|Nisbetiye Mah,Levent Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|14.04.2022 09:16
|14.4.2022 13:00
|İstanbul
|Arnavutköy
|Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah
|Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
|14.04.2022 08:44
|14.4.2022 15:00
|İstanbul
|Fatih
|Şehremini Mah,Mevlanakapı Mah
|Şebeke Hattı Deplase Çalışması
|14.04.2022 08:20
|14.4.2022 14:00
|İstanbul
|Ataşehir
|Küçükbakkalköy Mah
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|14.04.2022 08:12
|14.4.2022 14:00
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