İSKİ İstanbul KAĞITHANE su kesintisi: 18 Nisan 2022 Pazartesi Kağıthane sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Kağıthane sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 18 Nisan 2022 Pazartesi tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 18 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

18 NİSAN 2022 PAZARTESİ KAĞITHANE SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

KAĞITHANE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 18 Nisan 2022 Pazartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Kağıthane ilçesinde 18 Nisan 2022 Pazartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Kağıthane Merkez Mah,Hamidiye Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 18.04.2022 13:02 18.4.2022 16:00

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