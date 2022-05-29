İSKİ İstanbul KADIKÖY su kesintisi: 29 Mayıs 2022 Pazar Kadıköy sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - Haberler

İstanbul Kadıköy sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 29 Mayıs 2022 Pazar tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 29 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

29 MAYIS 2022 PAZAR KADIKÖY SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

KADIKÖY SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin yayınladığı duyuruya göre, 29 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul’un su kesintisi yaşayacağı ilçeler ve mahalleler listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Kadıköy Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 28.05.2022 10:15 29.05.2022 00:00

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