İSKİ İstanbul KADIKÖY su kesintisi: 20 Nisan 2022 Çarşamba Kadıköy sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Kadıköy sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 20 Nisan 2022 Çarşamba tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 20 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA KADIKÖY SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

KADIKÖY SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Nisan 2022 gününe ait elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Bölgenizde yaşanan elektrik kesintisi veya arızası için yetkililerle görüşebilirsiniz.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 20.04.2022 14:17 20.4.2022 16:30 İstanbul Esenyurt Sultaniye Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Süleymaniye Mah,Turgut Özal Mah,Talatpaşa Mah,Saadetdere Mah,Orhan Gazi Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Osmangazi Mah,Piri Reis Mah,Pınar Mah,İncirtepe Mah,Üçevler Mah,İnönü Mah,Şehitler Mah,İstiklal Mah,Örnek Mah,Yeşilkent Mah,Yenikent Mah,Yunus Emre Mah,Çınar Mah,Zafer Mah,Namık Kemal Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Balıkyolu Mah,Battalgazi Mah,Cumhuriyet Mah,Bağlarçeşme Mah,Aşık Veysel Mah,Akçaburgaz Mah,Akevler Mah,Akşemseddin Mah,Atatürk Mah,Ardıçlı Mah,Koza Mah,Kıraç,Mehmet Akif Ersoy Mah,Mevlana Mah,Mehterçeşme Mah,Hürriyet Mah,Esenyurt,Esenkent Mah,Fatih Mah,Güzelyurt Mah,Gökevler Mah Esenyurt Terfi Merkezi Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü Meydana Gelmiştir. 20.04.2022 13:55 20.4.2022 16:00 İstanbul Arnavutköy Ömerli Mah,Deliklikaya Mah,Hastane Mah,Hadımköy Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 20.04.2022 14:03 20.4.2022 18:00 İstanbul Arnavutköy Hastane Mah,Yassıören Mah,Ömerli Mah,Yeşilbayır Mah,Hadımköy Mah,Deliklikaya Mah,Dursunköy Mah Esenyurt Terfi Merkezi Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü Meydana Gelmiştir. 20.04.2022 13:55 20.4.2022 16:00 İstanbul Beykoz Tokatköy Mah,Akbaba Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 20.04.2022 13:52 20.4.2022 15:00 İstanbul Şişli Paşa Mah,Duatepe Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 20.04.2022 12:55 20.4.2022 16:00 İstanbul Eyüp Göktürk Merkez Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 20.04.2022 12:28 20.4.2022 15:00 İstanbul Tuzla Mimar Sinan Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 20.04.2022 12:15 20.4.2022 14:00 İstanbul Kağıthane Şirintepe Mah,Sultan Selim Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 20.04.2022 12:12 20.4.2022 16:00 İstanbul Üsküdar Valide-İ Atik Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 20.04.2022 11:57 20.4.2022 13:00 İstanbul Arnavutköy Nenehatun Mah Şebeke Hattı Yenilemesi 20.04.2022 11:55 20.4.2022 18:00 İstanbul Arnavutköy Yassıören Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah Şahintepe Terfi Merkezinde Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisinden Dolayı Esenyurt Terfi Yeterli Su Alamadığından Basınç Düşüklüğü Meydana Gelmiştir 20.04.2022 10:36 20.4.2022 14:00 İstanbul Silivri Beyciler Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 20.04.2022 11:11 20.4.2022 15:00 İstanbul Esenyurt Örnek Mah,İnönü Mah,Koza Mah,Ardıçlı Mah,Aşık Veysel Mah Şahintepe Terfi Merkezinde Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisinden Dolayı Esenyurt Terfi Yeterli Su Alamadığından Basınç Düşüklüğü Meydana Gelmiştir 20.04.2022 10:36 20.4.2022 14:00 İstanbul Üsküdar Kirazlıtepe Mah,Güzeltepe Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 20.04.2022 10:29 20.4.2022 13:00 İstanbul Beyoğlu Asmalı Mescit Mah,Tomtom Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 20.04.2022 10:11 20.4.2022 13:30 İstanbul Fatih Haseki Sultan Mah Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi 20.04.2022 09:59 20.4.2022 11:00 İstanbul Ümraniye Yukarı Dudullu Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 20.04.2022 09:36 20.4.2022 13:30 İstanbul Şişli Kuştepe Mah,Mecidiyeköy Mah,Halaskargazi Mah,Halide Edip Adıvar Mah,İnönü Mah,İzzet Paşa Mah,Merkez Mah,Meşrutiyet Mah,Cumhuriyet Mah,Duatepe Mah,19 Mayıs Mah,Bozkurt Mah,Fulya Mah,Gülbahar Mah,Ergenekon Mah,Feriköy Mah Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Ki Elektrik Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. 20.04.2022 09:21 20.4.2022 11:00 İstanbul Kağıthane Ortabayır Mah,Nurtepe Mah,Merkez Mah,Şirintepe Mah,Sultan Selim Mah,Seyrantepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Gürsel Mah,Gültepe Mah,Emniyet Evleri Mah,Hürriyet Mah,Harmantepe Mah,Hamidiye Mah Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Ki Elektrik Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. 20.04.2022 09:21 20.4.2022 11:00 İstanbul Eyüp Mithatpaşa Mah,Alibeyköy Mah,Mimar Sinan Mah,Göktürk Merkez Mah,Güzeltepe Mah Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Ki Elektrik Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. 20.04.2022 09:21 20.4.2022 11:00 İstanbul Beşiktaş Vişnezade Mah,Muradiye Mah Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Ki Elektrik Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. 20.04.2022 09:21 20.4.2022 11:00 İstanbul Beyoğlu Kocatepe Mah,Kulaksız Mah,Kececi Piri Mah,Kılıçali Paşa Mah,Piripaşa Mah,Örnektepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Sütlüce Mah,Çukur Mah,Katipmustafa Çelebi Mah,Cihangir Mah,Fetihtepe Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Gümüşsuyu Mah,Hüseyinağa Mah,Kaptanpaşa Mah,Hacıahmet Mah,Halıcıoğlu Mah Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Ki Elektrik Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. 20.04.2022 09:21 20.4.2022 11:00 İstanbul GAZİOSMANPAŞA Şemsipaşa Mah,Fevzi Çakmak Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 20.04.2022 08:56 20.4.2022 13:00 İstanbul Bakırköy Basınköy Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 20.04.2022 08:50 20.4.2022 14:00 İstanbul Eyüp Nişancı Mah,Defterdar Mah Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi 20.04.2022 08:34 20.4.2022 10:00

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