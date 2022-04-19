İSKİ İstanbul GAZİOSMANPAŞA su kesintisi: 19 Nisan 2022 Salı Gaziosmanpaşa sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
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İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 19 Nisan 2022 Salı günü İstanbul'da Gaziosmanpaşa ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Gaziosmanpaşa ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 19 Nisan 2022 Gaziosmanpaşa su kesintisi listesi…
İstanbul Gaziosmanpaşa sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 19 Nisan 2022 Salı tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 19 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...
19 NİSAN 2022 SALI GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ
İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.
GAZİOSMANPAŞA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Nisan 2022 gününe ait elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Bölgenizde yaşanan elektrik kesintisi veya arızası için yetkililerle görüşebilirsiniz.
|İl
|İlçe
|Mahalle/ Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Maltepe
|Yalı Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|19.04.2022 13:18
|19.4.2022 15:00
|İstanbul
|Maltepe
|Feyzullah Mah
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|19.04.2022 12:18
|19.4.2022 15:00
|İstanbul
|Üsküdar
|Bahçelievler Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|19.04.2022 08:25
|19.4.2022 13:00
|İstanbul
|Bayrampaşa
|Kocatepe Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|19.04.2022 11:00
|19.4.2022 14:00
|İstanbul
|Pendik
|Göçbeyli Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|19.04.2022 10:49
|19.4.2022 14:00
|İstanbul
|Başakşehir
|Altınşehir Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|19.04.2022 10:50
|19.4.2022 15:00
|İstanbul
|Sultangazi
|75Yıl Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|19.04.2022 10:24
|19.4.2022 13:30
|İstanbul
|Beyoğlu
|İstiklal Mah,Hacıahmet Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|19.04.2022 10:08
|19.4.2022 12:00
|İstanbul
|Kadıköy
|Zühtüpaşa Mah,Feneryolu Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|19.04.2022 09:56
|19.4.2022 14:30
|İstanbul
|Maltepe
|İdealtepe Mah
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|19.04.2022 09:20
|19.4.2022 12:00
|İstanbul
|Esenler
|Havaalanı Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|19.04.2022 09:14
|19.4.2022 11:30
|İstanbul
|Üsküdar
|Bahçelievler Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|19.04.2022 08:25
|19.4.2022 12:00
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