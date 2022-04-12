İSKİ İstanbul GAZİOSMANPAŞA su kesintisi: 12 Nisan 2022 Salı Gaziosmanpaşa sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Gaziosmanpaşa sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 12 Nisan 2022 Salı tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 12 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

12 NİSAN 2022 SALI GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

GAZİOSMANPAŞA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Nisan 2022 gününe ait elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Bölgenizde yaşanan elektrik kesintisi veya arızası için yetkililerle görüşebilirsiniz.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Bakırköy Yeşilyurt Mah,Yeşilköy Mah,Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah Yeşilköy 800 Mm Ve Ataköy 600Mm İsale Hatlarında Debimetre Ve Vana Montaj Çalışması Yapılmaktadır. 12.04.2022 06:12 12.4.2022 16:00 İstanbul Fatih Cerrahpaşa Mah,Aksaray Mah 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 11.04.2022 22:48 12.4.2022 3:00

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