İSKİ İstanbul FATİH su kesintisi: 24 Nisan 2022 Pazar Fatih sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Fatih sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 24 Nisan 2022 Pazar tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 24 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

24 NİSAN 2022 PAZAR FATİH SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

FATİH SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da Fatih ilçesinde bugüne ait su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Açıklamalar şu şekilde;

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir. Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır!"

Bölgenizdeki kesinti bilgisi için İSKİ’ye ulaşabilirsiniz.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Silivri Mimar Sinan Mah,Alipaşa Mah 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 24.04.2022 08:00 24.4.2022 16:00 İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Mah Şebeke Hattı Deplase Çalışması 24.04.2022 04:27 24.4.2022 18:00 İstanbul Sancaktepe Safa Mah,Yenidoğan Mah,Yunusemre Mah,Hilal Mah,Merve Mah,Mevlana Mah Ayedaş Kaynaklı Enerjı Kesıntısı Nedenı Ile Tesıs Işletme Dışı Kalmıştır. 24.04.2022 01:19 24.4.2022 3:00 İstanbul Beykoz Elmalı Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 24.04.2022 00:39 24.4.2022 3:00 İstanbul Avcılar Gümüspala Mah 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 22.04.2022 21:06 24.04.2022 00:00

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