İSKİ İstanbul FATİH su kesintisi: 13 Nisan 2022 Çarşamba Fatih sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
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İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 13 Nisan 2022 Çarşamba günü İstanbul'da Fatih ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Fatih ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 13 Nisan 2022 Fatih su kesintisi listesi…
İstanbul Fatih sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 13 Nisan 2022 Çarşamba tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 13 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...
13 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA FATİH SU KESİNTİSİ
İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.
FATİH SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Nisan 2022 gününe ait elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Bölgenizde yaşanan elektrik kesintisi veya arızası için yetkililerle görüşebilirsiniz.
|İl
|İlçe
|Mahalle/ Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Silivri
|Çanta Balaban Mah
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|13.04.2022 14:25
|13.4.2022 16:00
|İstanbul
|Esenyurt
|İstiklal Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|13.04.2022 12:59
|13.4.2022 16:00
|İstanbul
|Beykoz
|İshaklı Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|13.04.2022 14:11
|13.4.2022 18:00
|İstanbul
|Bağcılar
|Demirkapı Mah
|200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|13.04.2022 13:31
|13.4.2022 18:00
|İstanbul
|Ataşehir
|Küçükbakkalköy Mah
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|13.04.2022 09:30
|13.4.2022 18:00
|İstanbul
|Eyüp
|Karadolap Mah,Alibeyköy Mah,Çırçır Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|13.04.2022 08:29
|13.4.2022 15:00
|İstanbul
|Esenyurt
|İstiklal Mah,Şehitler Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Atatürk Mah,Hürriyet Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|13.04.2022 12:59
|13.4.2022 15:00
|İstanbul
|Silivri
|Danamandıra Mah
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|13.04.2022 12:57
|13.4.2022 14:30
|İstanbul
|Beyoğlu
|Kamer Hatun Mah,Hüseyinağa Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|13.04.2022 12:50
|13.4.2022 15:00
|İstanbul
|Kağıthane
|Telsizler Mah,Ortabayır Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|13.04.2022 12:18
|13.4.2022 16:00
|İstanbul
|Eyüp
|Çırçır Mah,Karadolap Mah,Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah,Güzeltepe Mah,Emniyettepe Mah
|Kağıthane-Alibeyköy 400Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|13.04.2022 12:15
|13.4.2022 20:00
|İstanbul
|Eyüp
|Karadolap Mah,Alibeyköy Mah,Çırçır Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|13.04.2022 08:29
|13.4.2022 13:00
|İstanbul
|Ümraniye
|Cemil Meriç Mah
|Şebeke Hattı Vana Arızası
|13.04.2022 12:04
|13.4.2022 15:00
|İstanbul
|Çatalca
|Nakkaş Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|13.04.2022 12:01
|13.4.2022 15:00
|İstanbul
|Beykoz
|Rüzgarlıbahçe Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|13.04.2022 10:57
|13.4.2022 13:00
|İstanbul
|Kadıköy
|Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah
|200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|13.04.2022 10:45
|13.4.2022 15:00
|İstanbul
|Başakşehir
|İkitelli Osb
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|13.04.2022 10:34
|13.4.2022 13:00
|İstanbul
|Büyükçekmece
|Güzelce Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|13.04.2022 10:00
|13.4.2022 12:00
|İstanbul
|Kartal
|Yunus Mah,Topselvi Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|13.04.2022 09:38
|13.4.2022 12:00
|İstanbul
|Tuzla
|Aydınlı Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|13.04.2022 09:29
|13.4.2022 16:30
|İstanbul
|Ataşehir
|Küçükbakkalköy Mah
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|13.04.2022 09:30
|13.4.2022 14:00
|İstanbul
|Eyüp
|Çırçır Mah,Alibeyköy Mah,Karadolap Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|13.04.2022 08:29
|13.4.2022 12:00
|İstanbul
|Eyüp
|Topçular Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|13.04.2022 08:19
|13.4.2022 10:00
|İstanbul
|Eyüp
|Güzeltepe Mah,Karadolap Mah,Çırçır Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah,Emniyettepe Mah
|Kağıthane Alibeyköy 400 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
|12.04.2022 20:28
|13.4.2022 3:00
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