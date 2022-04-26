İSKİ İstanbul ESENYURT su kesintisi: 26 Nisan 2022 Salı Esenyurt sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
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İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 26 Nisan 2022 Salı günü İstanbul'da Esenyurt ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Esenyurt ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 26 Nisan 2022 Esenyurt su kesintisi listesi…
İstanbul Esenyurt sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 26 Nisan 2022 Salı tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 26 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...
26 NİSAN 2022 SALI ESENYURT SU KESİNTİSİ
İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.
ESENYURT SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da Esenyurt ilçesinde bugüne ait su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Açıklamalar şu şekilde;
"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir. Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır!"
Bölgenizdeki kesinti bilgisi için İSKİ’ye ulaşabilirsiniz.
|İl
|İlçe
|Mahalle / Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Çatalca
|Yalıköy Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|25.04.2022 16:16
|26.04.2022 00:00
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