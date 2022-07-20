İSKİ İstanbul ESENYURT su kesintisi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba Esenyurt sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Esenyurt sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 20 Temmuz 2022 Çarşamba tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 20 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul'un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

20 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA ESENYURT SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

ESENYURT SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin yayınladığı duyuruya göre, 20 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul’un su kesintisi yaşayacağı ilçeler ve mahalleler listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Esenyurt Mehterçeşme Mah,Yeşilkent Mah,Güzelyurt Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası 19.07.2022 09:56 20.7.2022 4:00 İstanbul Esenyurt Ardıçlı Mah İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 19.07.2022 17:05 20.7.2022 3:00 İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mah,Mehterçeşme Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Güzelyurt Mah İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası 19.07.2022 09:56 20.7.2022 3:00

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