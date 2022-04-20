İSKİ İstanbul ESENYURT su kesintisi: 20 Nisan 2022 Çarşamba Esenyurt sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Esenyurt sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 20 Nisan 2022 Çarşamba tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 20 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA ESENYURT SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

ESENYURT SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 20 Nisan 2022 Çarşamba sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Esenyurt ilçesinde 20 Nisan 2022 Çarşamba tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Esenyurt Sultaniye Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Süleymaniye Mah,Turgut Özal Mah,Talatpaşa Mah,Saadetdere Mah,Orhan Gazi Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Osmangazi Mah,Piri Reis Mah,Pınar Mah,İncirtepe Mah,Üçevler Mah,İnönü Mah,Şehitler Mah,İstiklal Mah,Örnek Mah,Yeşilkent Mah,Yenikent Mah,Yunus Emre Mah,Çınar Mah,Zafer Mah,Namık Kemal Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Balıkyolu Mah,Battalgazi Mah,Cumhuriyet Mah,Bağlarçeşme Mah,Aşık Veysel Mah,Akçaburgaz Mah,Akevler Mah,Akşemseddin Mah,Atatürk Mah,Ardıçlı Mah,Koza Mah,Kıraç,Mehmet Akif Ersoy Mah,Mevlana Mah,Mehterçeşme Mah,Hürriyet Mah,Esenyurt,Esenkent Mah,Fatih Mah,Güzelyurt Mah,Gökevler Mah Esenyurt Terfi Merkezi Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü Meydana Gelmiştir. 20.04.2022 13:55 20.4.2022 16:00 İstanbul Esenyurt Örnek Mah,İnönü Mah,Koza Mah,Ardıçlı Mah,Aşık Veysel Mah Şahintepe Terfi Merkezinde Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisinden Dolayı Esenyurt Terfi Yeterli Su Alamadığından Basınç Düşüklüğü Meydana Gelmiştir 20.04.2022 10:36 20.4.2022 14:00

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