İSKİ İstanbul ESENYURT su kesintisi: 17 Nisan 2022 Pazar Esenyurt sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - Haberler

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İSKİ İstanbul ESENYURT su kesintisi: 17 Nisan 2022 Pazar Esenyurt sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Haberler.com - Gündem
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İSKİ İstanbul ESENYURT su kesintisi: 17 Nisan 2022 Pazar Esenyurt sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 17 Nisan 2022 Pazar günü İstanbul'da Esenyurt ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Esenyurt ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 17 Nisan 2022 Esenyurt su kesintisi listesi…

İstanbul Esenyurt sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 17 Nisan 2022 Pazar tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 17 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

17 NİSAN 2022 PAZAR ESENYURT SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

ESENYURT SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Nisan 2022 gününe ait elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Bölgenizde yaşanan elektrik kesintisi veya arızası için yetkililerle görüşebilirsiniz.

İlİlçeMahalle/ SokakArıza SebebiBaşlamaBitiş
İstanbulEsenlerHavaalanı Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası17.04.2022 14:0717.4.2022 15:30
İstanbulKüçükçekmeceFevzi Çakmak Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası17.04.2022 12:1517.4.2022 15:00
İstanbulEyüpRami Yeni Mah,Rami Cuma Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası17.04.2022 11:3217.4.2022 14:00
İstanbulSultanbeyliBattalgazi Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası17.04.2022 10:5217.4.2022 15:00
İstanbulEsenlerFatih Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası17.04.2022 10:5617.4.2022 13:30
İstanbulMaltepeİdealtepe Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası17.04.2022 10:3617.4.2022 14:00
İstanbulŞişliEskişehir Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası16.04.2022 23:3817.4.2022 1:30
İstanbulBeyoğluYenişehir Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası16.04.2022 23:3817.4.2022 1:30
İstanbulÇatalcaAtatürk Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası16.04.2022 17:1317.04.2022 00:00

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İSKİ İstanbul ESENYURT su kesintisi: 17 Nisan 2022 Pazar Esenyurt sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

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