İSKİ İstanbul ESENLER su kesintisi: 15 Nisan 2022 Cuma Esenler sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Esenler sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 15 Nisan 2022 Cuma tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 15 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

15 NİSAN 2022 CUMA ESENLER SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

ESENLER SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Nisan 2022 gününe ait elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Bölgenizde yaşanan elektrik kesintisi veya arızası için yetkililerle görüşebilirsiniz.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Maltepe Fındıklı Mah Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi 15.04.2022 15:10 15.4.2022 17:00 İstanbul Beşiktaş Yıldız Mah,Sinanpaşa Mah,Mecidiye Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 15.04.2022 15:07 15.4.2022 19:00 İstanbul Kağıthane Hürriyet Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 15.04.2022 14:28 15.4.2022 18:00 İstanbul Çatalca Karacaköy Merkez Mah 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 15.04.2022 14:19 15.4.2022 17:00 İstanbul Pendik Ahmet Yesevi Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 15.04.2022 14:04 15.4.2022 18:00 İstanbul Üsküdar Acıbadem Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 15.04.2022 13:04 15.4.2022 16:00 İstanbul Şişli Eskişehir Mah,Feriköy Mah,İnönü Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah,Ergenekon Mah 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 15.04.2022 12:36 15.4.2022 14:00 İstanbul Büyükçekmece Ulus Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 15.04.2022 11:51 15.4.2022 15:00 İstanbul Kartal Cumhuriyet Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 15.04.2022 10:46 15.4.2022 14:00 İstanbul Maltepe Başıbüyük Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 15.04.2022 10:35 15.4.2022 13:00 İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy Mah 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 15.04.2022 10:36 15.4.2022 19:00 İstanbul Beykoz Dereseki Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 15.04.2022 09:45 15.4.2022 13:00 İstanbul Sultanbeyli Hamidiye Mah Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi 15.04.2022 09:33 15.4.2022 11:00 İstanbul Sultanbeyli Mecidiye Mah Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi 15.04.2022 08:54 15.4.2022 11:00 İstanbul Fatih Mevlanakapı Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 15.04.2022 08:38 15.4.2022 11:30 İstanbul Üsküdar Küplüce Mah,Burhaniye Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 15.04.2022 08:08 15.4.2022 11:30 İstanbul Fatih Sümbül Efendi Mah,Silivrikapı Mah,Yedikule Mah,Seyyid Ömer Mah,Cerrahpaşa Mah,Haseki Sultan Mah,Koca Mustafapaşa Mah Samatya 400 Mm İsale Hattında Arıza Onarım Çalışması Yapılmakadır. 14.04.2022 16:29 15.04.2022 00:00

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