İSKİ İstanbul ÇEKMEKÖY su kesintisi: 15 Nisan 2022 Cuma Çekmeköy sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
- Güncelleme:
İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 15 Nisan 2022 Cuma günü İstanbul'da Çekmeköy ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Çekmeköy ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 15 Nisan 2022 Çekmeköy su kesintisi listesi…
İstanbul Çekmeköy sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 15 Nisan 2022 Cuma tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 15 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...
15 NİSAN 2022 CUMA ÇEKMEKÖY SU KESİNTİSİ
İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.
ÇEKMEKÖY SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Nisan 2022 gününe ait elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Bölgenizde yaşanan elektrik kesintisi veya arızası için yetkililerle görüşebilirsiniz.
|İl
|İlçe
|Mahalle/ Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Maltepe
|Fındıklı Mah
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|15.04.2022 15:10
|15.4.2022 17:00
|İstanbul
|Beşiktaş
|Yıldız Mah,Sinanpaşa Mah,Mecidiye Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|15.04.2022 15:07
|15.4.2022 19:00
|İstanbul
|Kağıthane
|Hürriyet Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|15.04.2022 14:28
|15.4.2022 18:00
|İstanbul
|Çatalca
|Karacaköy Merkez Mah
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|15.04.2022 14:19
|15.4.2022 17:00
|İstanbul
|Pendik
|Ahmet Yesevi Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|15.04.2022 14:04
|15.4.2022 18:00
|İstanbul
|Üsküdar
|Acıbadem Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|15.04.2022 13:04
|15.4.2022 16:00
|İstanbul
|Şişli
|Eskişehir Mah,Feriköy Mah,İnönü Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah,Ergenekon Mah
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|15.04.2022 12:36
|15.4.2022 14:00
|İstanbul
|Büyükçekmece
|Ulus Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|15.04.2022 11:51
|15.4.2022 15:00
|İstanbul
|Kartal
|Cumhuriyet Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|15.04.2022 10:46
|15.4.2022 14:00
|İstanbul
|Maltepe
|Başıbüyük Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|15.04.2022 10:35
|15.4.2022 13:00
|İstanbul
|Ataşehir
|Küçükbakkalköy Mah
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|15.04.2022 10:36
|15.4.2022 19:00
|İstanbul
|Beykoz
|Dereseki Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|15.04.2022 09:45
|15.4.2022 13:00
|İstanbul
|Sultanbeyli
|Hamidiye Mah
|Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
|15.04.2022 09:33
|15.4.2022 11:00
|İstanbul
|Sultanbeyli
|Mecidiye Mah
|Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
|15.04.2022 08:54
|15.4.2022 11:00
|İstanbul
|Fatih
|Mevlanakapı Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|15.04.2022 08:38
|15.4.2022 11:30
|İstanbul
|Üsküdar
|Küplüce Mah,Burhaniye Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|15.04.2022 08:08
|15.4.2022 11:30
|İstanbul
|Fatih
|Sümbül Efendi Mah,Silivrikapı Mah,Yedikule Mah,Seyyid Ömer Mah,Cerrahpaşa Mah,Haseki Sultan Mah,Koca Mustafapaşa Mah
|Samatya 400 Mm İsale Hattında Arıza Onarım Çalışması Yapılmakadır.
|14.04.2022 16:29
|15.04.2022 00:00