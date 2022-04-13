İSKİ İstanbul ÇEKMEKÖY su kesintisi: 13 Nisan 2022 Çarşamba Çekmeköy sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
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İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 13 Nisan 2022 Çarşamba günü İstanbul'da Çekmeköy ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Çekmeköy ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 13 Nisan 2022 Çekmeköy su kesintisi listesi…
İstanbul Çekmeköy sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 13 Nisan 2022 Çarşamba tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 13 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...
13 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA ÇEKMEKÖY SU KESİNTİSİ
İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.
ÇEKMEKÖY SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Nisan 2022 gününe ait elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Bölgenizde yaşanan elektrik kesintisi veya arızası için yetkililerle görüşebilirsiniz.
|İl
|İlçe
|Mahalle/ Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Eyüp
|Güzeltepe Mah,Karadolap Mah,Çırçır Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah,Emniyettepe Mah
|Kağıthane Alibeyköy 400 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
|12.04.2022 20:28
|13.4.2022 3:00
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