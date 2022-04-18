İSKİ İstanbul BEYOĞLU su kesintisi: 18 Nisan 2022 Pazartesi Beyoğlu sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
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İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 18 Nisan 2022 Pazartesi günü İstanbul'da Beyoğlu ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Beyoğlu ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 18 Nisan 2022 Beyoğlu su kesintisi listesi…
İstanbul Beyoğlu sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 18 Nisan 2022 Pazartesi tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 18 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...
18 NİSAN 2022 PAZARTESİ BEYOĞLU SU KESİNTİSİ
İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.
BEYOĞLU SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Nisan 2022 gününe ait elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Bölgenizde yaşanan elektrik kesintisi veya arızası için yetkililerle görüşebilirsiniz.
|İl
|İlçe
|Mahalle/ Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Maltepe
|Aydınevler Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|18.04.2022 14:20
|18.4.2022 16:00
|İstanbul
|Çatalca
|Hallaçlı Mah
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|18.04.2022 13:15
|18.4.2022 17:00
|İstanbul
|Kağıthane
|Merkez Mah,Hamidiye Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|18.04.2022 13:02
|18.4.2022 16:00
|İstanbul
|Eyüp
|Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|18.04.2022 12:24
|18.4.2022 15:00
|İstanbul
|Başakşehir
|Şahintepe Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|18.04.2022 12:02
|18.4.2022 17:00
|İstanbul
|Şişli
|Gülbahar Mah,Esentepe Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|18.04.2022 11:12
|18.4.2022 14:00
|İstanbul
|Esenler
|Namık Kemal Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|18.04.2022 11:01
|18.4.2022 12:30
|İstanbul
|Sultangazi
|50Yıl Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|18.04.2022 10:23
|18.4.2022 12:30
|İstanbul
|Üsküdar
|Kirazlıtepe Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|18.04.2022 09:45
|18.4.2022 12:00