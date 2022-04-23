İSKİ İstanbul BEYLİKDÜZÜ su kesintisi: 23 Nisan 2022 Cumartesi Beylikdüzü sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Beylikdüzü sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 23 Nisan 2022 Cumartesi tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 23 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

23 NİSAN 2022 CUMARTESİ BEYLİKDÜZÜ SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

BEYLİKDÜZÜ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da Beylikdüzü ilçesinde bugüne ait su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Açıklamalar şu şekilde;

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir. Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır!"

Bölgenizdeki kesinti bilgisi için İSKİ’ye ulaşabilirsiniz.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Arnavutköy Ömerli Mah,Hadımköy Mah,Deliklikaya Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 23.04.2022 08:23 23.4.2022 14:00 İstanbul Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mah,Karlıbayır Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 23.04.2022 08:19 23.4.2022 12:00 İstanbul Avcılar Gümüspala Mah 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 22.04.2022 21:06 24.04.2022 00:00

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