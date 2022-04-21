İSKİ İstanbul BEYLİKDÜZÜ su kesintisi: 21 Nisan 2022 Perşembe Beylikdüzü sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Beylikdüzü sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 21 Nisan 2022 Perşembe tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 21 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

21 NİSAN 2022 PERŞEMBE BEYLİKDÜZÜ SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

BEYLİKDÜZÜ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 21 Nisan 2022 gününe ait elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Bölgenizde yaşanan elektrik kesintisi veya arızası için yetkililerle görüşebilirsiniz.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Üsküdar Mehmet Akif Ersoy Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 21.04.2022 13:38 21.4.2022 15:30 İstanbul Silivri Kurfallı Mah 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 21.04.2022 13:33 21.4.2022 15:00 İstanbul Şişli Kuştepe Mah,Mecidiyeköy Mah,Halaskargazi Mah,Halide Edip Adıvar Mah,İnönü Mah,İzzet Paşa Mah,Merkez Mah,Meşrutiyet Mah,Cumhuriyet Mah,Duatepe Mah,19 Mayıs Mah,Bozkurt Mah,Fulya Mah,Gülbahar Mah,Ergenekon Mah,Feriköy Mah Kağıthane Eskı Terfı Tesis İçi Boru Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. 21.04.2022 13:15 21.4.2022 16:00 İstanbul Üsküdar Valide-İ Atik Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 21.04.2022 13:18 21.4.2022 14:30 İstanbul Kağıthane Ortabayır Mah,Nurtepe Mah,Merkez Mah,Şirintepe Mah,Sultan Selim Mah,Seyrantepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Gürsel Mah,Gültepe Mah,Emniyet Evleri Mah,Hürriyet Mah,Harmantepe Mah,Hamidiye Mah Kağıthane Eskı Terfı Tesis İçi Boru Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. 21.04.2022 13:15 21.4.2022 16:00 İstanbul Eyüp Mithatpaşa Mah,Alibeyköy Mah,Güzeltepe Mah,Göktürk Merkez Mah,Mimar Sinan Mah Kağıthane Eskı Terfı Tesis İçi Boru Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. 21.04.2022 13:15 21.4.2022 16:00 İstanbul Beşiktaş Vişnezade Mah,Muradiye Mah Kağıthane Eskı Terfı Tesis İçi Boru Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. 21.04.2022 13:15 21.4.2022 16:00 İstanbul Beyoğlu Kocatepe Mah,Kulaksız Mah,Kececi Piri Mah,Kılıçali Paşa Mah,Piripaşa Mah,Örnektepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Sütlüce Mah,Çukur Mah,Katipmustafa Çelebi Mah,Cihangir Mah,Fetihtepe Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Gümüşsuyu Mah,Hüseyinağa Mah,Kaptanpaşa Mah,Hacıahmet Mah,Halıcıoğlu Mah Kağıthane Eskı Terfı Tesis İçi Boru Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. 21.04.2022 13:15 21.4.2022 16:00 İstanbul Beykoz İncirköy Mah,Soğuksu Mah 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 21.04.2022 09:20 21.4.2022 14:00 İstanbul Eyüp Silahtarağa Mah,Sakarya Mah,Merkez Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 21.04.2022 12:41 21.4.2022 15:00 İstanbul Tuzla İstasyon Mah 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 21.04.2022 11:04 21.4.2022 17:00 İstanbul Güngören Mehmet Nesih Özmen Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 21.04.2022 10:54 21.4.2022 14:00 İstanbul Üsküdar Barbaros Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 21.04.2022 10:02 21.4.2022 11:00 İstanbul Tuzla Tepeören Mah 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 21.04.2022 10:06 21.4.2022 16:00 İstanbul Üsküdar Barbaros Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 21.04.2022 10:02 21.4.2022 10:30 İstanbul Arnavutköy İmrahor Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 21.04.2022 09:51 21.4.2022 17:00 İstanbul Tuzla Akfırat Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 21.04.2022 09:38 21.4.2022 12:30 İstanbul Sultangazi Esentepe Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 21.04.2022 09:29 21.4.2022 12:00 İstanbul Ümraniye Çamlık Mah,Çakmak Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 21.04.2022 09:17 21.4.2022 15:00 İstanbul Beykoz Soğuksu Mah 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 21.04.2022 09:20 21.4.2022 13:00 İstanbul Üsküdar Acıbadem Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 21.04.2022 08:50 21.4.2022 11:00 İstanbul Sarıyer Maslak Mah,Reşitpaşa Mah,Ayazağa Mah,Huzur Mah 600 Lük Df Arızası Onarım Çalışması Yapılmaktadır. 21.04.2022 00:07 21.4.2022 8:00

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem