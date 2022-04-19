İSKİ İstanbul BEYLİKDÜZÜ su kesintisi: 19 Nisan 2022 Salı Beylikdüzü sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Beylikdüzü sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 19 Nisan 2022 Salı tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 19 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

19 NİSAN 2022 SALI BEYLİKDÜZÜ SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

BEYLİKDÜZÜ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Nisan 2022 gününe ait elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Bölgenizde yaşanan elektrik kesintisi veya arızası için yetkililerle görüşebilirsiniz.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Maltepe Yalı Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 19.04.2022 13:18 19.4.2022 15:00 İstanbul Maltepe Feyzullah Mah Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi 19.04.2022 12:18 19.4.2022 15:00 İstanbul Üsküdar Bahçelievler Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 19.04.2022 08:25 19.4.2022 13:00 İstanbul Bayrampaşa Kocatepe Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 19.04.2022 11:00 19.4.2022 14:00 İstanbul Pendik Göçbeyli Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 19.04.2022 10:49 19.4.2022 14:00 İstanbul Başakşehir Altınşehir Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 19.04.2022 10:50 19.4.2022 15:00 İstanbul Sultangazi 75Yıl Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 19.04.2022 10:24 19.4.2022 13:30 İstanbul Beyoğlu İstiklal Mah,Hacıahmet Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 19.04.2022 10:08 19.4.2022 12:00 İstanbul Kadıköy Zühtüpaşa Mah,Feneryolu Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 19.04.2022 09:56 19.4.2022 14:30 İstanbul Maltepe İdealtepe Mah Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi 19.04.2022 09:20 19.4.2022 12:00 İstanbul Esenler Havaalanı Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 19.04.2022 09:14 19.4.2022 11:30 İstanbul Üsküdar Bahçelievler Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 19.04.2022 08:25 19.4.2022 12:00

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