İSKİ İstanbul BEYKOZ su kesintisi: 17 Nisan 2022 Pazar Beykoz sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
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İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 17 Nisan 2022 Pazar günü İstanbul'da Beykoz ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Beykoz ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 17 Nisan 2022 Beykoz su kesintisi listesi…
İstanbul Beykoz sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 17 Nisan 2022 Pazar tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 17 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...
17 NİSAN 2022 PAZAR BEYKOZ SU KESİNTİSİ
İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.
BEYKOZ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Nisan 2022 gününe ait elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Bölgenizde yaşanan elektrik kesintisi veya arızası için yetkililerle görüşebilirsiniz.
|İl
|İlçe
|Mahalle/ Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Şişli
|Eskişehir Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|16.04.2022 23:38
|17.4.2022 1:30
|İstanbul
|Beyoğlu
|Yenişehir Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|16.04.2022 23:38
|17.4.2022 1:30
|İstanbul
|Çatalca
|Atatürk Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|16.04.2022 17:13
|17.04.2022 00:00