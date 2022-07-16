İSKİ İstanbul BEŞİKTAŞ su kesintisi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi Beşiktaş sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
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İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 16 Temmuz 2022 Cumartesi günü İstanbul'da Beşiktaş ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Beşiktaş ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 16 Temmuz 2022 Beşiktaş su kesintisi listesi…
İstanbul Beşiktaş sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 16 Temmuz 2022 Cumartesi tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 16 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul'un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...
16 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ
İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.
BEŞİKTAŞ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İSKİ’nin yayınladığı duyuruya göre, 16 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul’un su kesintisi yaşayacağı ilçeler ve mahalleler listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle / Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Beşiktaş
|Türkali Mah,Vişnezade Mah,Yıldız Mah,Sinanpaşa Mah,Abbasağa Mah,Cihannüma Mah,Mecidiye Mah
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